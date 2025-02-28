«الإفتاء» تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 10:29 صباحاً - يستعد الملايين فى مصر والوطن لاستقبال شهر رمضان المبارك، وموعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1446 هجريا، لإعلان نتيجة رؤية هلال الشهر المبارك لعام 1446 هجريا، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة، ويتم الإعلان بعد نصف ساعة تقريبا من بدء الحفل.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنها الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وترجو عدم الالتفات إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها، حيث إن دار الإفتاء المصرية هي المصدر الوحيد لذلك.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".