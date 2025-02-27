ميناء العريش: إغلاق الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 10:29 مساءً - أعلنت إدارة ميناء العريش إغلاق ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

وأوضحت مصادر ملاحية أن قرار الإغلاق جاء حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، في ظل ارتفاع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مما قد يشكل خطرًا على السفن المتواجدة في الميناء أو القادمة إليه.

وأكدت الجهات المعنية أنه سيتم متابعة تطورات الطقس بشكل مستمر، على أن يُعاد فتح الميناء فور تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى حركة الملاحة البحرية.