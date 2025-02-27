غياب الثنائى زيزو ومحمد شحاتة عن الزمالك ضد إنبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 10:29 مساءً - تأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاته ثنائى الزمالك عن مباراة إنبى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات زيزو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بينما يغيب محمد شحاته بسبب تعرضه للطرد في مباراة زد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

انتهت مباراة الزمالك وزد بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل لـ "زد" مصطفى زيكو فى الدقيقة 25 قبل أن يتعادل ناصر منسي للزمالك فى الدقيقة (45+5) من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس،وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد فى الدقيقة (90+5).

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة و8 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل زد المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة و4 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.