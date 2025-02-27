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وفدان إسرائيلى وقطرى يصلان القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي

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وفدان إسرائيلى وقطرى يصلان القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 09:32 مساءً - قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.

 

وأوضحت الهيئة أن الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود  متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها. كما يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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