الحماية المدنية: الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق ناتج عن كسر ماسورة غاز فى الصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 07:29 مساءً - دفعت إدارة الحماية المدنية ب 8 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل ناتج عن كسر ماسورة غاز بجوار منطقة المصانع فى الصف جنوب الجيزة فيما يحاصر رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الاتجاهات لمحاولة إخماده.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بكسر ماسورة غاز فى الصف، و انتقل رجال الحماية المدنية، ومسئولوا طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، ليتم إصلاح الكسر ومحاولة السيطرة على التسريب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.