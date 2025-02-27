شبكة تليفزيون "الحياة" تعرض صلاة العشاء والتروايح من مسجد الإمام الحسين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 07:29 مساءً - تحتفل شبكة تليفزيون "الحياة" بقدوم شهر رمضان المعظم، وتنقل عبر شاشتها شعائر صلاة العشاء والتراويح يوميًا خلال شهر رمضان من داخل مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وتذيع قناة "الحياة" شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء، من بينهما القارئ الطيب دكتور أحمد نعيع والقارئ الشهير عبدالفتاح الطاروطي.

ويؤم المصلين العديد من القراء مثل القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد تميم المراغي والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والكثير من مشاهير قراء القرآن الكريم.

ويأتي ذلك ضمن احتفاء شبكة تليفزيون "الحياة" بشهر رمضان المبارك، وضمن مجموعة من التغطيات والبرنامج والمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال هذا الشهر.