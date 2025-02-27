وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبنانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 06:32 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس 27 فبراير بالسيد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية.
نقل الوزير عبد العاطي تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية وخالص تهنئة سيادته لرئيس الوزراء اللبناني على حصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مصر تُثمن تلك الخطوة الهامة التي تدشن لمرحلة جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق، مؤكدًا على تضامن مصر الكامل مع لبنان واستمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومته ومؤسساته الوطنية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة اللبنانية في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في استعادة لبنان لأمنه واستقراره وازدهاره.
ومن جانبه، أعرب السيد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية عن بالغ تقديره لدور فخامة السيد رئيس الجمهورية في دعم لبنان على كافة المستويات، وحرص مصر على دعم الجهود الرامية للحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة لبنان، مؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات بين شعبى البلدين الشقيقين.