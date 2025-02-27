صندوق المليار لدعم الاولمبيين.. إطلاق "صندوق وعد" لدعم ورعاية الرياضيين والمواهب الواعدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 05:29 مساءً -

انطلاقا من رؤية الدولة المصرية للرياضة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سواء من خلال تدشين بنية تحتية مستدامة، أو دعم المواهب، وفى ظل الرغبة الحقيقية لوزارة الشباب والرياضة وبدعم معالى الوزير الدكتور اشرف صبحى في تفعيل الدور الوطنى تجاه الرياضة المصرية، والشراكة القوية بين القطاع الخاص، والحكومى، تعلن شركة استادات للإستثمار الرياضى، بالتعاون مع شركة البركة كابيتال إطلاق صندوق "وعد" لإعداد وتأهيل المواهب الواعدة فى مختلف اللعبات استعدادا لأولمبياد 2028 و2032، حتى تحقيق النتائج المرجوة والاهتمام بالأبطال القادرين على تشريف مصر في المحافل الرياضية العالمية.

يرتكز الصندوق على تغيير الفكر في إعداد أبطال المستقبل، من خلال تكثيف الجهود والميزانيات المرصودة للصرف على نوعية مميزة من المواهب، تتوفر فيهم مواصفات دقيقة للبطل من أجل تحقيق الهدف الأسمى، لاسيما مع امتلاك الرياضة المصرية للعديد من المواهب القادرة على التألق والتميز، ما يجعل هذا المشروع رافداً حقيقياً لكل المبدعين والموهوبين في المجال الرياضي، وصولاً لأبعد درجات النجاح.

ولتحقيق هذا الحلم، سيتم تخصيص هذا الصندوق لجمع مليار جنيه خلال 4 سنوات، بمعدل 250 مليون جنيه سنويا، لإعداد ورعاية المواهب، وفق خطة من شقين.. الأول : قصير المدى استهدافا لأولمبياد 2028 من خلال التركيز على المواهب المرشحة لتحقيق ميداليات، وتحتاج دعماً.

والثانى : بعيد المدى من خلال رعاية المواهب الصغيرة المنتقاة رعاية شاملة، صحيا وغذائياً وتدريبا، تمهيدا للمشاركة فى أولمبياد 2032 لحصد أكبر عدد من الميداليات، وتمثيل مصر بشكل مشرف.

وانطلاقا من تأسيس الصندوق، فإنه سيتم تدشين مشروع "أكاديمية مصر للرياضة" لاستكمال مسيرة الاتحادات، ومساعدتها على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، وإزالة كافة المعوقات المالية فيما يسمى بالصرف الذكي، ما يحقق العديد من الإنجازات في المستقبل ويتولى "صندوق وعد " دعم المواهب مادياً، وفنياً وصحياً.

وتتولى شركة استادات للاستثمار الرياضى إدارة المشروع وفقا لاعلي معايير الادارة والحوكمة ، بالتعاون مع شركة البركة كابيتال، وتسوقه الشركة المتحدة للرياضة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة و صندوق دعم الرياضة ، بجانب اللجنة الأوليمبية، علاوة ايضا على الاتحادات الرياضية المختلفة حيث يلعب صندوق وعد دورًا أساسيًا في التعرف على رؤية الاتحادات ومساعدتها لتنفيذ خططها لتأهيل الأبطال المرشحين لتحقيق الإنجازات، على المستويين الرياضي والنفسي، كما سيلعب دورًا لتطوير جميع العناصر المساعدة للاعب، وأبرزها تطوير المدربين و استخدام احدث التطبيقات التكنولوجية لادارة ملفات الرياضيين و متابعة أدائهم عن طريق تطبيق Build up

ويستهدف صندوق وعد أيضا تحقيق التوازن في إتاحة الفرص والدعم المالي والفني للعبات الفردية، كما سيتم الاستعانة بخبراء عالميين للمساهمة في تطوير اللاعبين تحت إشراف المهندس شريف العريان.

من جانبه ، أكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات للإستثمار الرياضى والعضو المنتدب أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواهب الواعدة وتنمية الثقافة الرياضية لديهم وثقافة الاحتراف، لضمان استدامة المواهب الرياضية ، إضافة إلى تعزيز عملية اكتشاف المواهب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة المصرية.

وأضاف السيد أحمد عبدالله مدير عام المشروع أن هذه المبادرة تعكس الجهود المكثفة في القطاع الرياضي لوضع الخطط الوطنية لاكتشاف وتمكين المواهب الرياضية للارتقاء المستمر والممنهج بواقع الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن دعم المواهب الرياضية الواعدة والاتحادات الرياضية مالياً وإدارياً سيعزّز فرص نجاح الرياضيين الذين لديهم فرص للتأهل للأولمبياد، كما سيسهم في تعزيز فرص نجاح الرياضيين المصريين في المنافسات الرياضية العالمية وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستويات كافة

وأعربت سارة حسني، العضو المنتدب للبركة كابيتال، عن فخرها بهذا التعاون قائلة:“نحن فخورون للغاية بالعمل مع شركة إستادات على هذا المشروع، الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على قطاع الرياضة المصرية حيث يمثل هذا الصندوق علامة فارقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيجذب مستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في هدف قومي مع الالتزام بمعايير الحوكمة والاستثمار الدولية. وهو مثال رائد للاستثمار ذي الأثر في مجال الرياضة.

وقد تم تعيين الأستاذ الدكتور رمضان مرسي المستشار المالي والإداري لشركة استادات للاستثمار الرياضي مديرا تنفيذا للصندوق الاستثماري "وعد" لما له من خبرات مالية و إدارية تفوق الـ25 سنة في مجال إدارة شركات التسويق والاستثمار الرياضي.