مصر ترحب بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 05:28 مساءً - رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب بالأمس ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ وذلك بأغلبية كبيرة، وثمّن هذه الخطوة الفارقة والتي من شأنها أن تسهم في استعادة لبنان الشقيق لأمنه واستقراره ويحفظ سيادته ووحدته، واستعادة الوضع الإقليمي للبنان الذى يستحقه.

وأكد أن حصول الحكومة الجديدة في لبنان على ثقة مجلس النواب يعتبر تدشينًا لمرحلة جديدة للبنان لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اللبناني الشقيق، وشدد على تضامن مصر الكامل مع لبنان وأنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة والمؤسسات الوطنية اللبنانية، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

كما جدد التأكيد على موقف مصر الداعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والمطالب بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ودعمها لتمكين الجيش الوطني اللبناني ومؤسسات الدولة من تطبيق القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار دون انتقائية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بكافة صورها.