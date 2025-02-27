مصر ترحب بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 05:28 مساءً - رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب بالأمس ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ وذلك بأغلبية كبيرة، وثمّن هذه الخطوة الفارقة والتي من شأنها أن تسهم في استعادة لبنان الشقيق لأمنه واستقراره ويحفظ سيادته ووحدته، واستعادة الوضع الإقليمي للبنان الذى يستحقه.
وأكد أن حصول الحكومة الجديدة في لبنان على ثقة مجلس النواب يعتبر تدشينًا لمرحلة جديدة للبنان لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اللبناني الشقيق، وشدد على تضامن مصر الكامل مع لبنان وأنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة والمؤسسات الوطنية اللبنانية، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
كما جدد التأكيد على موقف مصر الداعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والمطالب بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ودعمها لتمكين الجيش الوطني اللبناني ومؤسسات الدولة من تطبيق القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار دون انتقائية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بكافة صورها.