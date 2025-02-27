إعلان نتائج بطولة الشطرنج للجامعات والمعاهد العليا المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 03:35 مساءً - برعاية كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبإشراف د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، أقيمت منافسات بطولة الشطرنج في رحاب جامعة المنوفية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للشطرنج، بمشاركة (١٧٠) طالبًا وطالبة من (٣٩) جامعة .

وأعرب د.أحمد القاصد عن سعادته باستضافة الجامعة لهذه المسابقة، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن لعبة الشطرنج تسهم في تطوير مهارات التفكير، مشيدًا بالأداء المتميز للطلاب المشاركين، مهنئًا الفرق الفائزة، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية والرياضة تسهم في تنمية شخصية الطالب وتوسيع مداركه، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتعزيز التعاون بين الطلاب.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتيجة الطلبة فرق:

-المركز الأول/ جامعة الإسكندرية.

-المركز الثانى/ جامعة المنوفية.

-المركز الثالث/ جامعة بنها.

** نتيجه الطالبات فرق:

-المركز الأول / جامعة الإسكندرية.

-المركز الثانى / جامعة الأزهر.

-المركز الثالث / جامعة حلوان.

** نتيجه فردى طلبة:

-المركز الأول/ يوسف أحمد فؤاد، جامعة الإسكندرية

-المركز الثانى/ يوسف طارق، الجامعة المصرية الصينية

-المركز الثالث / عمر محمد مصطفى، الجامعة اليابانية

** نتيجة فردى طالبات:

-المركز الأول/ سارة عادل إبراهيم، جامعة الإسكندرية.

-المركز الثانى/ يارا ابراهيم علام، جامعة الإسكندرية.

-المركز الثالث/ أسماء محمد عبدالنعيم، جامعة الزقازيق.