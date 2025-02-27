اعتماد مركز التدريب الطبي بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة من المجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 03:35 مساءً - تأكيدًا على تميز منظومة التعليم الطبي بجامعة الأزهر وتفردها؛ اعتمد المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف، المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري؛ مركز التدريب الطبي بكلية طب البنات بالقاهرة مركزًا معتمدًا للتدريب الطبي؛ وذلك لتدريب برامج التعليم الطبي المستمر واعتماد الشهادات المهنية وبرامج التدريب الصحية والمهنية في التخصصات الطبية للساعات المعتمدة للجهات الحكومية.

صرحت بذلك الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية،

وأوضحت أن هذا الإنجاز الكبير يعد رصيدًا يضاف إلى رصيد كلية طب البنات بالقاهرة باعتبارها أول كلية طب في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة عام 2014م، وأيضًا كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد في عامي 2019م و 2024م، بجانب حصول الكلية على شهادة الأيزو.

ووجهت عميدة الكلية الشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة؛ لدعمهم الدائم والمستمر لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر والقطاعات الأخرى.

كما وجهت الشكر لأسرة كلية طب البنات؛ لدعمهم غير المحدود من أعضاء هيئة التدريس والإداريين على هذا الإنجاز الذين عملوا من أجله بكل إخلاص وتفانٍ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة كبيرة لمجال التعليم الطبي والتدريب المهني في التعليم الطبي بجامعة الأزهر.