لجنة الاعلام بالقومي للمرأة يطلق أول ورشة عمل للرصد الإعلامي للأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 03:35 مساءً - نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني، ورشة عمل لطلبة وطالبات كليات الإعلام الحكومية والخاصة والأهلية بهدف تدريبهم على رصد صورة المرأة وقضاياها في الأعمال الرمضانية المعروضة خلال شهر رمضان 2025. تمتد الورشة على مدار يومين وتستهدف 250 طالباً وطالبة، برعاية رئيسة المجلس المستشارة أمل عمار.

أكدت الدكتورة سوزان القليني أن رصد الأعمال الفنية خلال رمضان 2025 سيشمل تحليل صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التلفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، والإذاعة المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي. وسيتم قياس انعكاس هذه الصورة على عينة من السيدات والرجال في مختلف محافظات مصر بشكل يومي طوال شهر رمضان، مع إعداد تحليل كمي وكيفي للخروج بتقرير شامل حول معالجة وسائل الإعلام لصورة وقضايا المرأة.

قدمتا ورشة العمل عضوتي لجنة الاعلام الدكتورة أسماء عبد الشافي، مدرس الإعلام بجامعة عين شمس وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس،

و الدكتورة ريهام يحيى إمبابي، أستاذة العلاقات العامة والمقررة المناوبة بلجنة الإعلام بالمجلس، وقد شملت الورشة تدريب الطلاب علي رصد وتحليل صورة المرأة في كافة الاعمال الرمضانية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلي استطلاعات راي حول صورة المرأة في الأعمال الرمضانية و سيتم إعداد مقارنة إحصائية بين الأعوام السابقة لقياس نسبة الصور الإيجابية والسلبية والعنف الموجه ضد المرأة في هذه الأعمال، ومطابقة النتائج مع الكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، للخروج بمؤشرات يتم الإعلان عنها في بعد شهر رمضان.

شاركت في فعاليات الورشة كليات الإعلام من المؤسسات التعليمية التالية: جامعة القاهرة، جامعة المنوفية، جامعة بني سويف، جامعة المنصورة، جامعة دمياط، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI)، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، جامعة الأهرام الكندية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)، كلية الإعلام واللغات التطبيقية جامعة النهضة، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (IAEMS)، كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعيها في الشيراتون والقرية الذكية، كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث (CIC)، وقسم الإعلام بمعهد الدراسات والبحوث العربية.

يُذكر أن هذا العام هو العام العاشر على التوالي لمرصد لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ورئيسة لجنة الاعلام ،الذي بدأ اعماله عام 2016 مع أعادة تشكيل المجلس و يضم مجموعة كبيرة من الأكاديميين بكليات الإعلام وخبراء من مجالات الدراما والإذاعة والتلفزيون والصحافة.

وأضافت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ورئيسة لجنة الاعلام ان نتائج الرصد سوف تعرض كمؤشرات عامة في منتصف شهر رمضان .ثم تعرض المؤشرات النهائية في مؤتمر صحفي بعد نهاية رمضان المبارك .

وتهنيئ لجنة الاعلام الاسرة المصرية بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلي مصر وقيادتها وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات