وزير الخارجية والهجرة يؤكد ضرورة التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 03:35 مساءً - أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، حرص القاهرة على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع موسكو؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية المصري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات فى قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض الوزير عبدالعاطى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما تناول الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية أن تكون مصدر استقرار بالإقليم.

وأشاد عبدالعاطي بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مثمنًا النمو المتسارع في التعاون المشترك في المجالات المختلفة خاصة بعد اعتماد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين رئيسي البلدين عام 2018.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدًا بالتعاون الثنائي في المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران.