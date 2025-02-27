وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين ومستجدات التصالح علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 03:35 مساءً - د.منال عوض توجه رئيس مدينة الخصوص بزيادة حملات توعية المواطنين بالتسهيلات الخاصة بالتصالح .. وتحيل ٢٥ موظفاً بالإدارات المختلفة للتحقيق للغياب دون إذن

وزيرة التنمية المحلية تكلف قطاع التفتيش بفحص شكاوي أحد المواطنين بوجود بناء مخالف على الأراضى الزراعية بقرى قليوب وتوجه رئيس المدينة بالتواصل مع مديرية العمل لتوفير فرص عمل لمواطنين

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الخميس جولة مفاجئة علي مجلسي مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية لمتابعة مستوي تقديم الخدمات اليومية للمواطنين وعدد من الملفات الحيوية ، وذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وفريق من القطاع .

وخلال زيارتها لمجلس مدينة الخصوص تفقدت وزيرة التنمية المحلية مقر المركز التكنولوجي بحضور رئيس مجلس المدينة ومديرة المركز للتعرف علي الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح ونسب الإنجاز والطلبات المقدمة من المواطنين وعدد الطلبات التي تم رفضها.

ووجهت د. منال عوض بضرورة زيادة حملات التوعية للمواطنين لحثهم علي التقدم بطلبات التصالح وشرح التسهيلات والتيسيرات التي قررتها الدولة فيما يخص إجراءات التصالح ، كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بأهمية قيام مجلس المدينة بالتواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح علي القانون القديم ولم يحضروا لاستكمال باقي الإجراءات سواء بإرسال رسائل نصية والاتصالات الهاتفية علي التليفونات الخاصة بهم و إرسال خطابات رسمية لهم بعلم الوصول علي العناوين المسجلة لدي مجلس المدينة حتي لا يتم استبعاد ملفاتهم من المنظومة بشكل نهائي وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

كما وجهت الدكتورة منال عوض ، رئيس مجلس المدينة والمهندسة المشرفة علي ملف التصالح ومنظومة المتغيرات المكانية بضرورة التواصل المباشر مع اللجنة الفنية المعنية بملف التصالح في وزارة التنمية المحلية لسرعة الرد علي أي استفسارات بخصوص كل ما يتعلق بملف التصالح وجهات الولاية والتقنين والمتغيرات المكانية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية قائلة: "مش بتجمعوا ليه أي مشاكل أو معوقات بتقابلكم وتبعتوا للجنة اللي في الوزارة عندنا علشان نساعدكم في حلها بسرعة .. متزهقوش الناس اللي جيالكم تخلص مصالحها ويسروا عليهم .. الحكومة عملت تيسيرات وتسهيلات كتير وفيه تنسيق علي مدار اليوم بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات المعنية بالتصالح لحل اي معوقات".

وعقب ذلك تفقدت د.منال عوض عدد من الإدارات المختلفة بمقر مجلس مدينة الخصوص من بينها إدارة الإشغالات والإعلانات والشؤون القانونية وشئون العاملين والعقود والمشتريات ومنظومة المتغيرات المكانية ، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بإحالة ٢٥ موظف من مختلف الإدارات بمجلس مدينة الخصوص لتغيبهم بدون إذن .

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي رئيس مجلس المدينة بضرورة الاهتمام بالمظهر العام والنظافة والانضباط داخل مقر المجلس وعدم ترك أي " كهنة " في الطرقات المختلفة لأدوار المبنى ونقلها للمخازن المخصصة لذلك، كما وجهت الوزيرة بتكثيف الحملات على الإشغالات والاكشاك المخالفة لتحقيق الانضباط ومواجهة أي تعديات أو مخالفات في الشارع والطرق العامة بما يساهم في تسهيل حركة المواطنين والسيارات على مدار اليوم في جميع أنحاء مجلس المدينة.

وإلتقت وزيرة التنمية المحلية بعدد من المواطنين المترددين علي المركز لإنهاء بعض طلباتهم ، ووجهت بضرورة المرور اليومي على المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات التي تهم المواطنين وحل أي مشكلات تواجه الراغبين في التصالح ، كما كلفت رئيس مجلس المدينة بالتواصل مع مديرية القوي العاملة بالقليوبية لتوفير فرصة عمل لأحد المواطنين الذى تواجد أمام المركز التكنولوجي خلال زيارة الوزيرة .

وعقب ذلك توجهت د.منال عوض إلى مقر مركز ومدينة قليوب حيث تفقدت مقر المركز التكنولوجي للتعرف على مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وباقى الملفات الخدمية التي تهم المواطنين ومنظومة تراخيص البناء ، وحرصت على الاستماع إلى عدد من المواطنين الذين تواجدوا في مقر المركز التكنولوجي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس مركز المدينة بأهمية دفع وتيرة العمل بصورة أكبر في منظومة التصالح في ظل الاقبال الكبير الذى يشهده المركز التكنولوجي من المواطنين بصورة يومية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وزيادة أعداد الموظفين المخصصين لتلقى طلبات التصالح ودراسة زيادة القوة الاستيعابية للمترددين على المركز في باقى المساحة المتاحة خلف الموظفين .

وخلال زيارتها للمركز التكنولوجي استمعت وزيرة التنمية المحلية كذلك لبعض الشكاوي من المواطنين بوجود حالات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية في عدد من القرى التابعة لمركز قليوب، حيث وجهت على الفور قطاع التفتيش والرقابة بدراسة تلك الشكاوي والتحقيق فيها وإعداد تقرير نهائي للعرض عليها ، كما كلفت وزيرة التنمية المحلية رئيس المركز بالتواصل مع مديرية العمل بالقليوبية لتوفير فرص عمل لعدد من المواطنين في شركات ومصانع المحافظة .

وفي ختام جولتها لمقر مجلس مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب وجهت د.منال عوض قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالتواجد علي مدار اليوم الخميس لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير .