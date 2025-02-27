المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنظيم مصر لفعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 02:31 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية وإبراز قدرة الدولة المصرية على إستضافة كبرى البطولات والمسابقات الرياضية وتنظيمها بالمظهر المشرف ، نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنظيم مصر لفاعليات بطولة العالم العسكرية للفروسية " رقم 25 لقفز الحواجز" ، والمقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل على ملاعب نادى الفروسية بالكيان سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وألقى السيد / محمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة كلمة أعرب فيها عن فخره وإعتزازه بتنظيم تلك البطولة العالمية على الملاعب المصرية ، مقدماً التحية للقوات المسلحة وحرصها على ظهور الحدث إعلامياً على النحو الأمثل بما يليق بمكانة مصر وما تشهده رياضة الفروسية من إهتمام خلال الآونة الأخيرة .

كما أعرب اللواء أ ح / محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة خلال كلمته عن تقديره لثقة المجلس الدولى للرياضة العسكرية فى قدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم تلك البطولة بعد ما شاهدوه من بنية تحتية متميزة وملاعب متطورة ومستوى راقى لكافة أوجه تنظيم هذا الحدث العالمى .

كما ألقى الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة أوجه الدعم بما يحقق تنظيم فعاليات البطولة على أكمل وجه ، مؤكداً أنه تم مراعاة إستيفاء كافة الشروط والمحددات التى تحقق فوز مصر بتنظيم تلك البطولة الكبرى على أراضيها .

فيما ألقى الدكتور / أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أشاد خلالها بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة لدعم المنظومة الرياضية ، مؤكداً أن إستضافة مصر لفعاليات البطولة يعكس إهتمام الدولة بقطاع الرياضة ولا سيما رياضة الفروسية التى شهدت طفرة إنشائية وتصميمات متكاملة لملاعبها تمهيداً لإستضافة كبرى البطولات فى تلك الرياضة .