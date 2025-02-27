رئيس الوزراء يشهد افتتاح مصنع أبدوس إف إم سي جي لتصنيع مستحضرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 02:30 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مصنع أبدوس إف إم سي جي لتصنيع مستحضرات التجميل الكيميائية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها اليوم للمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها جانباً من المصنع ومراحل الإنتاج به، حيث استمع إلى شرح من السيد/ سيدانت اجروال، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أكد أن مصر لديها إمكانيات فائقة لدفع معدلات النمو في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولي من المصنع تعتمد على نسبة 60% مكون محلي، لافتاً الى أن المرحلة الثانية "تحت الانشاء"، وسوف يتم افتتاحها خلال شهر يونيو القادم،

وأضاف: المصنع مقام على مساحة 50 ألف م2، بإجمالي تكلفة استثمارية 30 مليون دولار، استثمارات هندية، وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف طن، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد استغرق بناء المشروع 10 أشهر من ديسمبر 2023 إلى أكتوبر 2024.

كما استمع الدكتور مصطفي مدبولي إلى شرح من المهندس/ احمد ابو طبل، مدير المصنع لمراحل التصنيع، حيث بدأت الزيارة بنقطة استقبال المواد الخام، مروراً بمراحل التصنيع المختلفة، وإخضاع المُنتج للعمليات الكيميائية بشكل تتابعي، وصولا الى فصل المنتجات النهائية، في صورة شامبوهات وكريمات وصابون ومواد تجميلية مختلفة.

كما تعرف على نقطة معايرة خاصة بالجزء المتعلق بالخلاطات في خط الإنتاج، حيث تخضع المواد لعمليات للتوصل الى مطابقة المنتج للمواصفة التصنيعية المطلوبة لاعتماده، قبل مواصلة مراحل الإنتاج، ثم يتوجه المنتج في أنابيب لمرحلة التعبئة، حيث يتم تعبئة المنتج النهائي في العبوات الخاصة به بحسب نوع كل منتج، ثم تغليفه وفق وجهته للاستخدام المحلي أو التصدير.

وشملت الجولة مرحلة المنتج النهائي، للتعرف على موقف كل منتج من حيث توقيتات تسليم كل منتج، وفق التعاقدات مع المصنع، كما شاهد رئيس الوزراء عينات من المنتجات النهائية للمصنع، والتي يتم تصديرها إلى عدد من البلدان.