رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الثانية من مصنع شركة ”سيراميكا كليوباترا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 02:30 مساءً - مدبولي يشيد بالتوسعات التي جرت بالمصنع والتي تعزز قدراته على الإنتاج المتميز والتصدير لدعم خطط الدولة لدفع الصادرات الوطنية

"أبو العينين": المرحلة الثانية ستنتج السيراميك والبورسلين بطاقة إنتاجية سنوية 80 مليون متر مربع بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته اليوم إلى المنطقة الصناعية المُتكاملة بالسخنة، المرحلة الثانية من مصنع شركة "سيراميكا كليوباترا" بالمنطقة.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه، بجولة لتفقد مصنع الشركة بالمنطقة، للتعرف على القدرات ومراحل الإنتاج، والوقوف على قدرات المرحلة الثانية، حيث أوضح السيد/ محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كليوباترا" القابضة، أن مصنع الشركة مُقام على مساحة 7.2 مليون م2، بحجم استثمارات بلغ 25 مليار جنيه، ويتم اليوم افتتاح المرحلة الثانية على مساحة 500 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، لإنتاج السيراميك والبورسلين، بطاقة إنتاجية سنوية 80 مليون م2، بما يوفر 1300 فرصة عمل.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسعات التي جرت بالمصنع والتي تُعزز قدراته على الإنتاج المتميز والتصدير؛ لدعم خطط الدولة لدفع الصادرات الوطنية.

وخلال الجولة، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة " كليوباترا" القابضة، أن مصنع الشركة "مؤتمت" بالكامل، حيث تجري عمليات التصنيع دون تدخل بشري نهائياً، واستعرض مراحل الإنتاج، بداية من منطقة المكابس، والتي تعمل بتكنولوجيا متقدمة، ويتم استقبال المادة الخام الخاصة بصناعة السيراميك وألواح التشطيبات، وكبسها في المكابس بدرجات حرارة مختلفة بحسب نوع المنتج، ثم تنتقل الألواح المكبوسة إلى منطقة الطباعة، حيث يتم طباعة الرسومات على المنتجات الخاصة بسيراميكا كليوباترا، وفق تكنولوجيا متطورة وبطريقة آلية، حيث تابع رئيس الوزراء عمل ماكينات الطباعة الرقمية على السيراميك، وأدار حواراً مع إحدى المهندسات التي تعمل على الطباعة، عن طبيعة العمل وقدرات الماكينات، ومستوى الطباعة وجودتها.

كما شاهد رئيس الوزراء خلال الجولة منطقة الأفران، حيث تخضع المُنتجات بها لدرجات حرارة مختلفة بحسب نوع المنتج لتصليده، ليكون جاهزاً لفحصه عن طريق قسم الجودة، قبل الإنتقال للقسم الخاص بالشحن والتفريغ والتعبئة، وتابع أيضاً قيام عدد من العمال باستقبال قوالب السيراميك، وأدار حواراً ودياً معهم، حول طبيعة وظروف العمل، ومكان إقامتهم، وأجرهم ومواعيد العمل.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على مرحلة الإختبار للمُنتجات، والتي تتم من خلال "روبوت" يستخدم درجات ضغط متنوعة لاختبار المنتجات والتأكد من جودتها، ومن ثم فرزها لفرز أول وثانٍ وثالث، حيث يتم الفرز وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مميكن بالكامل دون تدخل بشري، كما تفقد الجزء الخاص بتحضير الجليزات بأنواع مختلفة، عن طريق طحن المواد الخام القادمة للجليز، وتجهيزها لتكون في صورة "باودر" جاهزة لاستخدامها على أنواع السيراميك المختلفة.

وشملت جولة رئيس الوزراء بالمصنع أيضاً تفقد معرض المُنتجات النهائية، ويضُم نماذج للأعمال والمُنتجات الرئيسية الخاصة بسيراميكا كليوباترا، ذات جودة عالية، من السيراميك أو الرُخام وغيرها، والسيراميك المُحاكي للرخام، منها رسومات بالليزر وأخرى بارزة وغائرة، وغيرها من التكنولوجيا الخاصة بتصنيع السيراميك، وبينها ألواح ضخمة يتم التعامل معها بشكل مميكن بالكامل.

كما زار رئيس الوزراء أيضاً منطقة معامل الأبحاث والتطوير والتي يتم بها تطوير المُنتج وتحسين مواصفاته الفنية، وفق أحدث المُواصفات العالمية في صناعة السيراميك، وكذا قسم خاص بالتصاميم يضم خبراء ومهندسين يعملون على وضع التصميمات التي تُطبع على السيراميك.