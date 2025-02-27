جامعة القاهرة تستقبل إدارة التجنيد والتعبئة بالجيزة للتيسير على الطلاب ذوي الهمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 01:32 مساءً - د.محمد سامى عبدالصادق يوجه الشكر والتقدير للقوات المسلحة على دورها الوطني الرائد في دعم الجامعات المصرية وتعزيز مسيرة التعليم، وكذلك على جهودها الكبيرة في رعاية وتمكين ذوي الهمم.

رئيس الجامعة: تقديم كل أوجه الدعم لأبنائنا من ذوى الهمم وتوفير سبل الرعاية لهم، وهم يمتلكون الإرادة والتحدي وقادرون على العمل والإنتاج.

د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: رئيس الجامعة يوجه بتوفير الرعاية لذوى القدرات الخاصة وتهيئة أفضل الأجواء لهم ليتمكنوا من مواصلة الدراسة إيمانا بقدراتهم ومواهبهم.

استقبلت جامعة القاهرة، لجنة من إدارة التجنيد متمثلة فى منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة، لتقديم خدماتها في إنهاء الموقف التجنيدي لطلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة "حركية وبصرية" وذلك في إطار الحرص على تطويع كافة الجهود وتذليل الصعاب لخدمة ذوي القدرات الخاصة، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد أحمد أبو الفتوح نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الهمم، وتعمل على تقديم كل أوجه الرعاية لهم، مُشيدًا بالدور الوطني الرائد للقوات المسلحة في دعم الجامعات المصرية وتعزيز مسيرة التعليم، وكذلك جهودها الكبيرة في رعاية وتمكين ذوي الهمم.

ومن جانبه أشار د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن استقبال الجامعة للجنة إدارة التجنيد، يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجامعة لرعاية ومساعدة ذوى القدرات الخاصة، واتخاذ كل مايمكن أن ييسر عليهم، ويهيئ لهم الظروف المناسبة لمواصلة دراستهم، وتذليل كل المعوقات أمامهم، إيمانًا من الجامعة بقدراتهم ومواهبهم رغم ظروفهم الخاصة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة افتتحت في يناير 2022، مركزًا لخدمات ودعم الطلاب ذوي الاعاقة، وذلك في إطار رؤية الجامعة بتحقيق مبدأ دمج الطلاب في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب، حيث تحرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة وإنشاء مركز لهم يجمع كل الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجامعة، ويذلل العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين طلاب الجامعة ولخلق فرص متساوية في التعليم.