رئيس هيئة الدواء يستقبل ممثلي شركة آمون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 01:32 مساءً - استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة إيزابيل أفونسو - المدير التنفيذي لشركة Arcrea العالمية، والدكتور محمد حشمت، مدير عام شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الإمارتية ADQ -Arcera - صندوق أبو ظبي للاستثمار وممثلي الشركة الحاضرين، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك، وزيادة إنتاج المستحضرات الطبية التي تنتجها الشركة بسوق الدواء المصري.

ومن جانبه، رحب الدكتور علي الغمراوي بوفد الشركة، مؤكدا حرص هيئة الدواء المصرية على تدعيم الشراكة الثنائية مع أمون بهدف تعزيز قدرات السوق المصري، والعمل معاً من أجل زيادة الحصة التصديرية من المستحضرات الطبية المصرية للخارج، وأن بيئة العمل الدوائي في مصر قادرة على تعزيز الصادرات الدوائية؛ بما تتمتع به من سمعة طيبة خاصة بالمستحضرات الطبية المصرية، وما لديها من مزايا تنافسية نظراً لجودة المستحضرات المصرية وانخفاض سعرها عن مثيلاتها في العديد من الدول المصدرة، كذلك موقع مصر الجغرافي الذي يجعلها بوابة التصدير لإفريقيا.

وخلال الاجتماع، تم تقديم نبذة عن شركة ARCERA ودورها في قطاع صناعة الدواء، ورؤيتها المستقبلية الخاصة بسياسات توطين المستحضرات الطبية المهمة التي يحتاجها سوق الدواء المصري.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بضمان استمرارية توافر المستحضرات الدوائية المهمة في السوق المحلي، مع التركيز على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركة أمون لتعزيز الأمن الدوائي.

وتناول الاجتماع أيضا بحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين، بما في ذلك خطوات مستقبلية لتسهيل العمليات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة وتحقيق استدامة القطاع الدوائي.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية د. تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، و من الشركة د. أحمد الراعي، مدير إدارة التسجيل في شركة أمون، أ. وليد الهادي، مدير عام العلاقات العامة والتواصل الحكومي.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة أمون بدعم القطاع الصحي في مصر، والمساهمة في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز التصدير إلى الأسواق الدولية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية 2030.