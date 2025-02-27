جامعة حلوان تعزز التعاون بين البحث العلمي والصناعة مع مجموعة المعادي ستيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 12:31 مساءً - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تجسير الفجوة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، استقبلت جامعة حلوان وفداً رفيع المستوى من مجموعة المعادي ستيل ALMS لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، خاصة في قطاع تصنيع وتشكيل الحديد، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الصناعية في مصر.

يأتي هذا اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور محمد الموصلي، مدير مكتب التايكو "مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا"، والدكتور أحمد حسن، نائب مدير المكتب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بأن هذا التعاون يعكس استراتيجية الجامعة في مد جسور التواصل مع القطاع الصناعي وتوظيف البحث العلمي لخدمة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن جامعة حلوان تسعى دائماً إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال تقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة المحلية، والإسهام في تطوير المنتجات الوطنية بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتطبيقات البحث العلمي في مختلف المجالات الصناعية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في دفع عجلة التنمية من خلال ربط الأبحاث باحتياجات السوق المحلي والدولي، ودعم الابتكار في الصناعات الثقيلة، وتأهيل الخريجين للعمل بكفاءة في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء من جانب مجموعة المعادي ستيل المهندس مينا عاطف هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والأستاذ عبدالرحمن يوسف، رئيس قطاع التطوير والتسويق بالمجموعة، حيث أعربا عن تقديرهما لجهود جامعة حلوان في تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، مؤكدين على أهمية التكامل بين الجانبين الأكاديمي والصناعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد ممثلو الشركة على ضرورة تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل في الصناعات الثقيلة، وربط الأبحاث العلمية بالمجال الصناعي من خلال تنفيذ مشاريع التخرج والرسائل العلمية داخل المصانع، بما يسهم في تحقيق الفائدة المتبادلة بين الطرفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الموصلي، مدير مكتب التايكو، أن هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة نحو تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات صناعية عملية، مما يفتح المجال أمام توليد أفكار ابتكارية تدعم الجامعة والصناعة على حد سواء، مشيراً إلى أن مكتب التايكو سيقوم بدور المحفز والوسيط لتسهيل التعاون بين الباحثين والمتخصصين من الجانبين.

وأضاف الدكتور أحمد حسن، نائب مدير المكتب، أن التعاون المشترك لا يقتصر فقط على تدريب الطلاب، بل يمتد إلى دعم مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه في كليات الهندسة والعلوم، مما يعزز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيقات الصناعية.

يذكر أن مجموعة المعادي ستيل ALMS تعد من الشركات الرائدة في مجال درفلة وإنتاج حديد التسليح في مصر، وتمتلك مصانع في مدينتي السادات والنوبارية، وتسعى دائماً إلى تطوير منتجاتها وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة.