سويلم يلتقى اللواء عصام جلال ويبحث موقف المشروعات المشتركة بين وزارة الرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 12:31 مساءً - - إستمرار التنسيق المشترك لنهو مشروع تنمية جنوب الوادى طبقاً للبرامج الزمنية المقررة

- نهو تنفيذ مأخذى ١٠ ، ٢٤ ضمن مشروع تنمية شمال سيناء تمهيداً لاستلامها قبل منتصف عام ٢٠٢٥

- الإلتزام بمعدلات التنفيذ المقررة فى عملية حماية مخر سيل أبو سلطان بالإسماعيلية من أخطار السيول

- سرعة نهو أعمال رفع كفاءة شبكة الرى والصرف بمنطقة أنشاص بالشرقية لخدمة الأراضى الزراعية بالمنطقة

- سرعة نهو أعمال التغطيات على مخر مصرف سيل أسوان داخل الكتلة السكنية بأسوان

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد اللواء/ عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، حيث تم مناقشة موقف عدد من مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة .

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادى ، حيث تم التأكيد على إستمرار التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لنهو كافة الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية المقررة .

وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على نهو كافة المشروعات المشتركة فى أسرع وقت لتحقيق الإستفادة القصوى منها ، مثل التأكيد على أهمية الإسراع في نهو تنفيذ مأخذى رقم ١٠ ، ٢٤ على ترعة الشيخ جابر ضمن أعمال مشروع تنمية شمال سيناء تمهيداً لاستلامها قبل منتصف العام الحالى ٢٠٢٥ وبما يُمكن من تحقيق الإستفادة من الفرعين فى مجال الاستصلاح الزراعى .

كما اكد سيادته على أهمية الاسراع فى نهو تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول الجارية على مخر سيل أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية والإلتزام بمعدلات التنفيذ المقررة .

وأيضاً التأكيد على سرعة نهو أعمال التطوير الجارى تنفيذها لرفع كفاءة شبكة الرى والصرف بمنطقة أنشاص بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، بما ينعكس على خدمة الأراضى الزراعية بالمنطقة ، وسرعة نهو أعمال التغطيات الجارية على مخر مصرف سيل أسوان فى الجزء المار داخل الكتلة السكنية بمحافظة أسوان .