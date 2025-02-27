رئيس جامعة الأزهر يهنئ طلاب الشريعة والقانون بفوزهم بالمركز الأول في منافسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 12:31 مساءً - قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، التهنئة إلى طلاب الشريعة والقانون جامعة الأزهر؛ بمناسبة فوزهم بالمركز الأول في مسابقة التحكيم التجاري الدولية التي تقام في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض في المملكة العربية السعودية في مجال "أفضل مذكرة مدعى عليه".

وعبَّر رئيس جامعة الأزهر عن سعادته وفخره بأبناء الجامعة الذين خاضوا منافسات علمية شرسة، حرصوا خلالها على إثبات الذات والتأكيد على عراقة وأصالة جامعة الأزهر صاحبة الألف عام في حمل أمانة العلوم والمعارف إلى الدنيا كلها.

وقدَّم الدكتور سيد بكري، نائب الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى أبنائه الطلاب بهذا الفوز المتميز.

وأكد بكري أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حرص طلاب جامعة الأزهر على المنافسة في جميع الأوساط العلمية بقوة واقتدار، مشيرًا إلى أن هذا التمييز يعزز مكانة الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن وفد طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المنافسة في التصفيات النهائية في نسختها السادسة، وتقام المسابقة بالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من أسبوع الرياض لتسوية المنازعات التجارية الذي يجذب طيفًا واسعًا من ذوي العلاقة بتسوية المنازعات التجارية من شتى أنحاء العالم.