رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك افتراضيًا في الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 12:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية يستعرض التقرير السنوي للاتحاد ونتائج منتدى 2024 في ريو دي جانيرو ويؤكد: التعاون الدولي يعزز تبادل الخبرات وتحسين الخدمات العلاجية وفق أحدث الممارسات

رئيس هيئة الرعاية: المستشفيات ليست مجرد منشآت علاجية بل مراكز ديناميكية للابتكار والتحول الرقمي ويجب أن يكون التطور في نظم الإدارة الصحية موازيًا لتطور الخدمات الطبية

رئيس هيئة الرعاية: لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون الاستثمار في البيانات الضخمة والحوكمة الرشيدة مما يعزز كفاءة المستشفيات واستدامتها عبر التحليل المتقدم واتخاذ القرار المبني على الأدلة

رئيس هيئة الرعاية: النجاح في قطاع الرعاية الصحية اليوم يعتمد على بناء شراكات عالمية قوية والاستفادة من التجارب الناجحة واستغلال التكنولوجيا في تحسين تجربة المرضى وتعزيز الكفاءة التشغيلية

الاتحاد الدولي للمستشفيات يناقش برنامجًا جديدًا لدعم صحة المرأة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. ورئيس هيئة الرعاية يدعو لتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية المعنية بالرعاية الأولية كونها أساس التغطية الصحية الشاملة مسترشدًا باستراتيجيات مصر لتعزيز صحة الأمهات

رئيس هيئة الرعاية يتابع استعدادات الاتحاد الدولي للمستشفيات للجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف مايو القادم ومنتدى المستشفيات العالمي الثامن والأربعين في جنيف والتاسع والأربعين عام 2026 في كوريا

رئيس هيئة الرعاية: نتطلع لاستضافة المنتدى العالمي للمستشفيات 2027 بمدينة شرم الشيخ كفرصة لاستعراض إنجازات مصر الصحية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الرعاية الصحية

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات يشيد بانضمام هيئة الرعاية الصحية ممثلة لمصر وأفريقيا وإقليم شرق المتوسط ويؤكد دورها الفاعل في تعزيز التعاون الدولي ونقل خبراتها المتميزة لدول العالم

الرئيس التنفيذي للاتحاد: مشاركة مصر في الاتحاد تسهم في تطوير نظم الرعاية الصحية في دول القارة والإقليم ويُصرِح: مصر تمتلك القدرة على لعب دور مؤثر في صياغة السياسات الصحية العالمية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، افتراضيًا في الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس محافظي الاتحاد الدولي للمستشفيات، ممثلًا لمصر وأفريقيا وإقليم شرق المتوسط.

شهد الاجتماع نقاشات معمقة حول التحولات الاستراتيجية في حوكمة المستشفيات، وتعزيز الشراكات الدولية، وأهمية التحول الرقمي في تطوير قطاع الرعاية الصحية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها، كما ناقش الاجتماع استعدادات الاتحاد الدولي للمستشفيات للمؤتمر العالمي للمستشفيات 2025 في جنيف، والذي سيسلط الضوء على أحدث التطورات في إدارة المستشفيات والتقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين كفاءة الخدمات الصحية.

استعرض الدكتور السبكي التقرير السنوي للاتحاد، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يعد حجر الأساس في تطوير الرعاية الصحية، حيث يسهم في تبادل الخبرات واعتماد أحدث الممارسات العلاجية والإدارية، كما استعرض نتائج منتدى المستشفيات العالمي لعام 2024 في ريو دي جانيرو، مؤكدًا أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الصحي العالمي، وتعزيز الشراكات بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور السبكي، أن المستشفيات الحديثة لم تعد مجرد منشآت علاجية، بل تحولت إلى مراكز ديناميكية للابتكار والتطوير، حيث يتطلب ذلك تحديث نظم الإدارة الصحية لمواكبة التطور في تقديم الخدمات الطبية، وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى، موضحًا أن مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على تطبيق التكنولوجيا في الإدارة الصحية وتحليل البيانات الضخمة لضمان تقديم رعاية أكثر دقة وفاعلية.

كما أكد على أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يستلزم الاستثمار في البيانات الضخمة والحوكمة الرشيدة، حيث تساهم التحليلات المتقدمة في تحسين أداء المستشفيات واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، مما يؤدي إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمات الصحية، وأوضح أن مصر بدأت بالفعل في تطبيق تقنيات التحليل التنبؤي في إدارة المستشفيات، مما ساعد في تحسين التخطيط الصحي، والتنبؤ بحالات الطوارئ، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

ناقش الاجتماع البيان الخاص بصحة الأمهات، والذي يركز على تعزيز دور المستشفيات في الحد من وفيات الأمهات وتحسين خدمات الرعاية قبل وأثناء الولادة، وأوضح الدكتور السبكي أن مصر تبنت استراتيجيات متقدمة لتعزيز صحة الأمهات، كما أكد أن دور المستشفيات يجب أن يتجاوز تقديم العلاج ليشمل التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي، إلى جانب دعم برامج الصحة العامة التي تسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور السبكي إلى توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية المعنية بالرعاية الأولية، كونها أساس التغطية الصحية الشاملة، مسترشدًا باستراتيجيات مصر الناجحة في تعزيز صحة الأمهات.

كما تابع الدكتور السبكي استعدادات الاتحاد الدولي للمستشفيات للجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف خلال مايو القادم، ومنتدى المستشفيات العالمي الثامن والأربعين المزمع عقده في جنيف عام 2025، والتاسع والأربعين عام 2026 في كوريا، وأكد أن مصر تتطلع لاستضافة المنتدى العالمي للمستشفيات 2027 بمدينة شرم الشيخ، حيث ستكون هذه الاستضافة فرصة لاستعراض إنجازات مصر في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، فضلًا عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات بانضمام الهيئة العامة للرعاية الصحية كممثل لمصر وأفريقيا وإقليم شرق المتوسط، مشيرًا إلى دورها الفاعل في تعزيز التعاون الدولي، ونقل خبراتها المتميزة لدول العالم، كما أكد أن مشاركة مصر في الاتحاد تسهم في تطوير نظم الرعاية الصحية بدول القارة والإقليم، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك القدرة على لعب دور مؤثر في صياغة السياسات الصحية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، تم انتخاب الدكتور أحمد السبكي عضوًا في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للمستشفيات، ممثلًا عن مصر وأفريقيا وإقليم شرق المتوسط، وذلك ضمن ثمانية مسئولين على مستوى العالم لقيادة الاتحاد، ويعكس هذا الانتخاب الدور الريادي لمصر في تطوير نظم الرعاية الصحية عالميًا، ويؤكد مكانتها كمحور إقليمي للابتكار والاستدامة الصحية، حيث تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية نقل خبراتها وتجاربها الناجحة إلى الساحة الدولية، والمساهمة الفعالة في رسم سياسات القطاع الصحي على المستوى العالمي.