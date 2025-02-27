وزير الصحة والسكان يستقبل ممثلي شركة أبوت للصناعات الدوائية لتعزيز سبل التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 12:31 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني ختير مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط بشركة أبوت للصناعات الدوائية، والدكتور إسلام جابر المدير الإقليمي لشركة أبوت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل .

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيدًا بالتعاون مع شركة أبوت للصناعات الدوائية في المجال الصحي، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات المختبرات المعملية من خلال توفير أدوات تشخيصية متقدمة للمستشفيات والعيادات، وخاصة في المناطق النائية والحدودية، بالاضافة الى التعاون في حملات الفحص على مستوى الجمهورية، والتوسع فى توفير الأجهزة الطبية لمرض السكري وصحة القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجال الرعاية الصحية.

وقال "عبدالغفار"، إن الاجتماع تناول مناقشة خطة تجهيز المعدات والأدوات التى تورد إلى المعامل المركزية التابعة للوزارة بقطاع الطب الوقائي، كما ناقش تحديث معدات المعامل، وخطط نقل العينات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عرض توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية ومراقبتها، والتقنيات الحديثة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، كما ناقش سبل التعاون في بناء القدرات من خلال برامج تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية في استخدام الأجهزة الطبية من شركة أبوت.

وتابع "عبدالغفار"، أن الاجتماع ناقش تقديم برامج التغذية باستخدام منتجات شركة أبوت لمكافحة امراض سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل، كما تم مناقشة اقتراح برامج تعاونية مستقبلية لمعالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.