وزير البترول: مشروعات البتروكيماويات الجديدة ركيزة لتوطين الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 12:31 مساءً - قطاع البتروكيماويات يدخل في توفير مئات المنتجات في الحياة اليومية

الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات البتروكيماوية التي تبدأ التشغيل في 2025 و 2026

نستهدف العمل مع الوزارات لتصبح مصر مركزا لوقود الطائرات المستدام

المهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات:

عشرة مشروعات تحت التنفيذ و 20 منتج صناعي جديد في قطاع البتروكيماويات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة، من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، تنفذ حالياّ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في مجال تصنيع البتروكيماويات، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي وتسهم بأثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنين موضحا أن هذه المشروعات تساهم في توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع مئات المنتجات النهائية التي يعتمد عليها المواطن ، كما تدعم القطاع الصناعي عبر توفير خامات ومدخلات الإنتاج محليا وتوطين صناعتها في مصر ، مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد ويخفف الأعباء المالية على الدولة.

واكد الوزير خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أهمية الالتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ المشروعات التي يدخل بعضها مرحلة الانتاج نهاية هذا العام و النصف الاول من العام القادم ، مشيرا الي ضرورة تسليط الضوء على المشروعات القائمة والجديدة في هذا المجال ، لما لها من مردود اقتصادي وبيئي كبير، سواء من خلال خفض فاتورة الاستيراد أو توفير منتجات خضراء صديقة للبيئة، تماشيا مع جهود الدولة لخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ، موضحا ان مشروعات قطاع البتروكيماويات صديقة للبيئة وتعطي الاولوية للاستدامة البيئية و انها استثمرت بقوة ولا تزال في تطبيق احدث النظم والممارسات البيئية وفق اطار من التعاون مع وزارة البيئة واجهزتها المعنية ، لافتا إلى ان مراعاة البعد البيئي يعتبر من اهم ادوات اتاحة التمويل وجذب الاستثمار .

ولفت الوزير خلال الاجتماع الي أن مصر تمتلك القدرة والمقومات اللازمة لتصبح مركزا إقليميا لوقود الطائرات المستدام SAF الذى بدأت الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة للوزارة في تنفيذ أول مشروع لإنتاجه في مصر ، موضحاً أن هذا الهدف يتطلب تكاملا وتعاونا فعالًا بين الوزارة ووزارات الحكومة المعنية وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية عمل في هذا الصدد .

اوضح المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خلال استعراضه لموقف خطة تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات انه جار العمل علي تنفيذ عشرة مشروعات كبري جديدة تضيف طاقات انتاجية بواقع 7 ملايين طن سنويا ، و 20 منتج صناعي جديد لأول مرة في السوق المحلي بدلا من استيرادها بعائدات تفوق 8 مليار دولار ، وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات توسعة وزيادة الطاقة الانتاجية للمجمعات الصناعية القائمة مثل مجمع موبكو وإيلاب والبتروكيماويات المصرية بالاسكندرية واضاف أن قطاع البتروكيماويات البالغ اجمالي طاقته الانتاجية نحو 4.5 ملايين طن سنويا ساهم بنسبة 3% في الناتج القومي خلال 2024، ومن المتوقع ارتفاع هذه المساهمة إلى 7.5% بحلول 2030 بفعل المشروعات الجديدة المشار اليها ، كما يوفر منتجات للسوق المحلي بالاضافة الي تصدير منتجات بتروكيماوية مصرية لاسواق اكثر من 50 دولة في عام 2024 .

واضاف مكي مستعرضا المشروعات الجديدة انه تنفيذا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات البتروكيماويات ، فإن مشروع السويس لمشتقات الميثانول الجاري تنفيذه سيدخل مرحلة الانتاج نهاية العام الحالي لتوفير مواد عالية القيمة تدخل في صناعة الاثاث والالواح الخشبية بالاضافة الي الخرسانة الجاهزة والعزل الحراري ، كما تعمل علي مشروع سلاسل الامداد بالاسكندرية كمشروع استراتيجي بالغ الاهمية من ٣ مراحل يهدف لإمداد مصانع البتروكيماويات المعتمدة علي غاز الإيثان باحتياجاتها اللازمة للعمل بكفاءة تشغيلية تصل الي 100% و دعم التوسعات المستقبلية ، وبالنسبة لمجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزمع اقامته بطاقة 4 ملايين طن فلقد تم انجاز الدراسات اللازمة واننا بصدد توقيع عقد التصميمات الهندسية الأولية .

وفي اطار المحور الثالث من استراتيجية الوزارة يجري تنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، اذ تعمل الشركة على مجمع العلمين لإنتاج السيليكون المعدني بطاقة 45 ألف طن سنويا و هو من المشروعات بالغة الاهمية ايضا في صناعة الواح الطاقة الشمسية وتم توقيع عقد المقاول العام لمرحلته الاولي ، إلى جانب مشروع المصرية للصودا آش، الذي يستهدف بإنتاجه البالغ 600 الف طن قابلة للتوسع تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الأساسية للصناعات الزجاجية والمنظفات ، ومشروع انتاج سيانيد الصوديوم لأول مرة في مصر في شركة سيدبك بالاسكندرية بإستثمارات مصرية نمساوية تشيكية ، وهي من المنتجات التي يحتاج السوق لتصنيعها محليا لأهميتها في صناعات متعددة كالتعدين وغيرها .

وأكد مكي أن الشركة تضع الطاقة النظيفة والوقود الاخضر على رأس أولوياتها في اطار المحور الرابع من استراتيجيةالوزارة ، اذ يجري تنفيذ عدة مشروعات لدعم الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات وفي مقدمتها مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) بطاقة 120 ألف طن سنويا، عبر المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستعمل، وهو ما يسهم في تلبية الطلب العالمي على الوقود النظيف في قطاع الطيران ، مستعرضا في هذا الاطار ملامح استراتيجية اولية مقترحة لتحويل مصر لمركز اقليمي لوقود الطائرات المستدام في ضوء توافر مقومات انتاجه المتعددة من الزيوت المستعملة والمخلفات و الموقع الجغرافي كحلقة وصل بين افريقيا واوروبا والشرق الأوسط ، والعنصر البشري المدرب .

كما تعمل علي مشروع الإيثانول الحيوي اعتمادا علي المولاس كمادة خام ويدخل كمادة للخلط مع البنزين لخفض الإنبعاثات الكربونية وتم توقيع عقد المقاول العام وتوفير التمويل اللازم لتنفيذه ، بالإضافة إلى مشروع دمياط للأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويا، مستفيدا من البنية التحتية لمجمع موبكو وتستخدم كوقود اخضر للسفن ، و مشروع شمال أبو قير لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الخضراء.

وتنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة لخفض الإنبعاثات اشار الي اهمية مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز الذي يعمل تجريبيا وسيدخل الانتاج التجاري في غضون عدة اشهر ، ويعتبر اهم مشروع من حيث كمية الانبعاثات الكربونية التي سيسهم في تخفيضها بواقع 360 الف طن سنويا ، كما لفت الي نجاح جهود خفض البصمة الكربونية في مشروعي موبكو وايلاب عن المتوسط العالمي.

و استعرض مكي مشروعات التطوير وزيادة الطاقة الانتاجية بمجمع موبكو وخاصة مشروعي رفع الطاقة الإنتاجية من الاسمدة وازالة ثاني اكسيد الكربون واستخدامه الذي ينتهي العام القادم بالاضافة الي مشروع ad ablue الذي بدأ انتاج مادة صديقة للبيئة لتخفيض انبعاثات محركات شاحنات النقل الثقيل.

و اشار الي استهداف اقامة خط انتاج ثان بمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالاسكندرية للوفاء بالطلب المحلي المتزايد من مادة PVC المستخدمة في الصناعات البلاستيكية وكابلات الكهرباء وغيرها ، وتقدم تنفيذ مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية بمجمع ايلاب بالاسكندرية بعد نجاح تنفيذ مشروع تحويل المنتج الثانوي لمنتج نهائي وزيادة العائد الاقتصادي .

حضر الإجتماع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمهندس خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والأستاذ يحيى الروبي مستشار الوزير للشئون القانونية والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها ونواب ومساعدي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة منى ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين بالبترول.