الصحة: الانتهاء من تطوير المجمع الطبي بشبرا التابع لهيئة للتأمين الصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من أعمال تطوير المجمع الطبي بشبرا، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يتوافق مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ذلك وفقاً لخطة الهيئة الاستراتيجية التي تستهدف تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، بما يضمن تعزيز مستوى الرعاية الصحية المٌقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعمال التطوير شملت صيانة ورفع كفاءة المبنى بالكامل، بالإضافة إلى توريد وتركيب مولد كهربائي جديد ومصعد كهربائي لخدمة كبار السن، لافتاً إلى أن المجمع الطبي يقدم خدماته في مختلف التخصصات الطبية من بينها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، العظام، القلب، الأورام، الجلدية، الرمد، النساء والتوليد)، كما يضم عدداً من الأقسام الحيوية من بينهم (قسم الأشعة، المعمل، الصيدلية، مركز السكر، قسم الجراحة، قسم النساء والعلاج الطبيعي، ولجنة الأورام، قسم خدمة العملاء).

وتابع "عبدالغفار" أن المجمع يضم عدداً من العيادات التخصصية مثل (الباطنة، أمراض القلب، أمراض الضدر، الغدد الصماء، الأورام، جراحات المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، القلب والصدر)، لافتاً إلى أن العيادة تضم عدداً من اللجان التخصصية منها (لجنة الأورام، الرمد، الروماتيزم، الكبد، هرمون النمو، أمراض الدم، ضمور العضلات)، كما تم تفعيل لجنة الدواء بالعيادة.

وأكد "عبدالغفار" أن تطوير المجمع الطبي بشبرا يمثل خطوة نوعية وهامة في تحسين جودة الخدمات الطبية، ويعكس التزام الهيئة بتوفير رعاية صحية متميزة تُلبي احتياجات المواطنين، لافتاً إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر بالمجمع حيث يضم 4 صيدليات (3 صيدليات للأدوية، وصيدلية للمستلزمات الطبية)، كما يبلغ التردد على المجمع 1500 مريض يومياً.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بضرورة العمل على تطوير المنظومة الصحية بشكل شامل في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال رصد التحديات التي تواجه الهيئة العامة للتأمين الصحي ومعالجتها لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وأشار "مصطفى" إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تواصل جهودها التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير رعاية صحية متميزة، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية ذات جودة، مؤكداً على المتابعة المستمرة من قبل المعنيين والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري لضمان رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة.