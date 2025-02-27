بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة في عدداً من المشروعات المجتمعية والتنموية الشاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 11:25 صباحاً -

وقع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والأستاذ الدكتور محمود سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة وذلك في إطار التعاون المثمر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال كلمته أكد محافظ الجيزة على أهمية العلاقة بين المحافظة وجامعة القاهرة وحرصه على توطيد تلك العلاقة وذلك لأهمية الدور الذى تلعبه الجامعة فى تعزيز قدرات المحافظة الإدارية والفنية وتقديم الإستشارات بمختلف القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول يهدف إلى توفير مستوى حياة أفضل إجتماعيا وإقتصاديا وبيئيا لمواطنى المحافظة وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية ومخططات التطوير بكافة أنحاء المحافظة.

وأضاف النجار إلى أن البروتوكول يشمل القطاعات الفنية والإستشارات التنموية الإقتصادية والعمرانية والمجتمعية والبيئية والمؤسسية، ومايستجد من مهام بحاجه الي تعاون المحافظة مع الجامعة القاهرة.

وتقدم المحافظ بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على حسن الإستقبال ومجهوداتهم الخاصة بمختلف برامج التعاون مع المحافظة وأجهزتها مشيراً إلى أن جامعة القاهرة صرح عظيم يمتلك العديد من الكوادر والخبرات الفنية والاستشارية التي يمكن الاستفادة منها في العديد من المشروعات التنموية التي تنفذ بالمحافظة.

من جانبه رحب رئيس جامعة القاهرة بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مؤكدا على حرص الجامعة بمختلف قطاعاتها على الإنخراط والتعاون مع المحافظة بمختلف أوجه التنمية وتقديم العون بكافة المجالات لضمان تحقيق أقصى إستفادة للمواطنين.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر بالبروتوكول تنفيذ الجامعة لعدة برامج تشمل إعداد الهوية البصرية لمحافظة الجيزة و القوافل التنموية الشاملة للجامعة بنطاق المحافظة و إستدامة قرى المحافظة و الإستفادة من إمكانيات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى دعم مشروعات المحافظة إلى جانب ما يستجد من أعمال وفقا للمتطلبات والإحتياجات المستقبلية.