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دعم إضافى للأسر على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2025

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دعم إضافى للأسر على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 11:25 صباحاً - حرصت الحكومة على دعم الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من بطاقات التموين، حيث تقرر صرف دعمً إضافي لـ10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250  جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، ومن المقرر أن تبدأ من شهر رمضان 2025 .

 

على جانب اخر حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على نشر معارض اهلا رمضان 2025  على مستوى محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. 

 

 

وتوفر الوزارة جميع  السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في إطار استراتيجية وزارة التموين للتوسع في إقامة “معارض أهلا رمضان” لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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