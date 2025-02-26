وزير المالية يعلن زيادة 15% فى المعاشات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:30 مساءً - قال أحمد كجوك ، وزير المالية، إن التضخم فى تراجع كبير، موضحا إن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولي حتى نهاية العام المالي والجزء الثاني بداية من يوليو.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة الفئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر أبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان، موضحا أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.

وتابع أن حزم الحماية الاجتماعية تضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وفيما يتعلق بالمعاشات ستكون بنسبة 15%.