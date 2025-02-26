وزير المالية: زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بشكل دائم بداية من شهر إبريل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:30 مساءً - أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التضخم فى تراجع كبير، موضحا أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولى حتى نهاية العام المالى والجزء الثانى بداية من يوليو.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة الفئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.