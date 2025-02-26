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رئيس الوزراء: الأرقام تبشر أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى يؤتى ثماره

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رئيس الوزراء: الأرقام تبشر أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى يؤتى ثماره

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن معدل الاستثمار الأجنبى المباشر فى زيادة، مشيرا إلى أن الأرقام تبشر أن إجراءات الاصلاح الاقتصادى يؤتى ثماره.

 

وأوضح رئيس الوزراء، إنه تم عرض مقترح الحزم الاجتماعية على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذًا لتكليفات للرئيس، فى هذا الإطار، والتى تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

 

 

 

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هذا الأسبوع شهد جولات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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