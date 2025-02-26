محافظ القاهرة: إتاحة موائد الرحمن في رمضان بدون رسوم ومخزون السلع كافٍ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:30 مساءً - أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لتنظيم موائد الرحمن بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مع ضمان عدم حدوث ازدحام مروري أو فرض أي رسوم على الموائد، وذلك في إطار استعدادات العاصمة لشهر رمضان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي على قناة CBC، أن هناك تنسيقًا تامًا بين محافظة القاهرة ووزارات التنمية المحلية، التموين، الزراعة، والغرف التجارية لتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن معارض “أهلًا رمضان” تستمر في تقديم تخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تواصل الدولة ضخ السلع الاستراتيجية، مثل السكر، الأرز، المكرونة، والدقيق.
وتابع أن المخزون كافٍ وآمن، وأن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار نتيجة تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.
أما عن إجراءات الرقابة، فأوضح المحافظ أن هناك تشديدًا على متابعة الأسواق من خلال زيادة المعروض، متابعة أعضاء مجلس النواب، مشاركة الغرفة التجارية، ودور المواطن في الإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار.
كما أكد استمرار أسواق اليوم الواحد يومي السبت والأحد، إضافة إلى أيام أخرى، لضمان توفير المنتجات بأسعار منخفضة في مختلف مناطق القاهرة، مشددًا على أن المحافظة مستعدة تمامًا لاستقبال الشهر الكريم.