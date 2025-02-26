محافظ القاهرة: إتاحة موائد الرحمن في رمضان بدون رسوم ومخزون السلع كافٍ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:29 مساءً - أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لتنظيم موائد الرحمن بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، مع ضمان عدم حدوث ازدحام مرورى أو فرض أى رسوم على الموائد، وذلك فى إطار استعدادات العاصمة لشهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذى تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيرى ومها بهنسى على قناة CBC، أن هناك تنسيقًا تامًا بين محافظة القاهرة ووزارات التنمية المحلية، التموين، الزراعة، والغرف التجارية لتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن معارض “أهلًا رمضان” تستمر فى تقديم تخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تواصل الدولة ضخ السلع الاستراتيجية، مثل السكر، الأرز، المكرونة، والدقيق.

وتابع أن المخزون كافٍ وآمن، وأن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار نتيجة تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.

أما عن إجراءات الرقابة، فأوضح المحافظ أن هناك تشديدًا على متابعة الأسواق من خلال زيادة المعروض، متابعة أعضاء مجلس النواب، مشاركة الغرفة التجارية، ودور المواطن فى الإبلاغ عن أى تلاعب بالأسعار.

كما أكد استمرار أسواق اليوم الواحد يومى السبت والأحد، إضافة إلى أيام أخرى، لضمان توفير المنتجات بأسعار منخفضة فى مختلف مناطق القاهرة، مشددًا على أن المحافظة مستعدة تمامًا لاستقبال الشهر الكريم.