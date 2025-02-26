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المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد برنامج ”حارس الأهلى” وشوبير

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المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد برنامج ”حارس الأهلى” وشوبير


حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:29 مساءً - تلقى منذ قليل، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى مقدمة من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد كل من قناة النادي الفضائية، وبرنامج «حارس الأهلي» المذاع عبر القناة، والإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج.

وإعمالا لنصوص القانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحة الضوابط والمعايير فقد تم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوي بالمجلس والتي من المقرر أن تجري جلسة استماع بحضور الممثل القانوني للقناة المشكو في حقها تمهيدا لإصدار توصيتها والعرض علي المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام في اجتماعه القادم لإصدار قراره النهائي بشأنها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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