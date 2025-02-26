رئيس «العدل للدراسات»: حزم الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 06:33 مساءً - قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تسعى من خلال حزم الحماية الاجتماعية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية التي توجه القيادة السياسية بتنفيذها، ويهدف منها بشكل رئيسي تخفيف الأعباء عن الأسر ومواجهة التقلبات السعرية في الأسواق نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، التي أثرت بدورها على الاقتصاد المصري.

وتابع، أنّ هذه البرامج تستهدف تحقيق تأثير كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز شعورهم باهتمام القيادة السياسية بمساندتهم في مواجهة تحدياتهم المعيشية، مما يعزز من حالة التفاهم والتقارب بين القيادة والشعب المصري.