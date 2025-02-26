برنامج "مساء DMC" يستضيف رئيس مصلحة الضرائب المصرية لكشف تفاصيل التسهيلات الضريبية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 06:33 مساءً - يستضيف الإعلامي أسامة كمال، الليلة، في برنامجه "مساء DMC"، الأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، لمناقشة تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي تقدمها الحكومة لدعم المستثمرين والممولين.

ومن المتوقع أن تسلط الحلقة الضوء على أهم الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتوضيح آليات الاستفادة من هذه التسهيلات.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل مع المواطنين والممولين، وتوضيح سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار.