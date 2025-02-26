إجراء قانوني ضد متهمين بغسـل 110 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:24 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (110 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.