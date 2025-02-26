هيئة الرعاية الصحية تحصد جائزتين ضمن جائزة ”السعودي الألماني الصحية 2024”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:23 مساءً - شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالحفل الختامي لتكريم مقدمي خدمات الرعاية الصحية الفائزين بجائزة "السعودي الألماني الصحية" في نسختها الثالثة لعام 2024، والذي شهد تكريم أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتميزة.

جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الصحة والسكان، وكبار شخصيات المجتمع الطبي، وجميع شركاء النجاح من القيادات في القطاع الصحي المصري الحكومي والخاص والأهلي.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي خلال كلمته الدعوة الكريمة من مجموعة مستشفيات السعودي الألماني للمشاركة في الاحتفالية، موجهًا شكره وتقديره للمهندس صبحي البترجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والدكتور خالد البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني، وكل قيادات وأعضاء إدارة المجموعة، ولجنة تحكيم جائزة السعودي الألماني الصحية في نسخته الثالثة وكافة المشاركين في الاحتفالية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة شاركت في الجائزة بـ 22 مشروعًا مبتكرًا من خلال منشآتها الصحية، مشيرًا إلى أن جائزة "السعودي الألماني الصحية" تجسد التعاون الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية، سواء في القطاع الحكومي أو الجامعي أو الخاص أو الأهلي، وتعزز التنافسية في تقديم الخدمات الطبية، وتدعم التكنولوجيا والابتكار، وترتقي بجودة الخدمات الصحية، كما تساهم في رفع كفاءة وقدرات الكوادر الطبية.

وحصدت هيئة الرعاية الصحية جائزتين مرموقتين ضمن الفئات المتميزة في القطاع الطبي، حيث فاز فريق الاستدامة والتحول الأخضر برئاسة الهيئة بـ"المركز الثاني" في الجائزة التقديرية للمشروعات الكبرى لقطاع المستشفيات عن مشروع "الاستدامة وكفاءة الطاقة: الطريق نحو التحول الأخضر" وتسلم الجائزة الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة والدكتورة نيرمين عاشور، المشرف العام على الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة ، وفريق عمل المشروع.

فيما حصد مستشفى حورس التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر على المستوى البرونزي لأفضل مشروع في تحقيق فاعلية التكلفة، عن مشروع "تقليل تكاليف التخلص من النفايات الطبية الخطرة: نموذج عملي لمنهجية كايزن في تحسين الجودة"، وتسلم الجائزة، الدكتور أمجد عبدالعزيز، مدير مستشفى حورس التخصصي وفريق عمل المشروع.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن المشاركة في الجائزة تعكس تكامل الجهود بين مختلف القطاعات العاملة في مجال الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أن وجود مؤسسات من جميع القطاعات في المنافسة يعد برهانًا واضحًا على العمل المشترك لبناء نظام صحي قوي ومستدام يلبي تطلعات المصريين.

وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور أحمد السبكي بالدور المجتمعي الفاعل للقطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية، مؤكدًا أن تأثيره يمتد إلى التنمية المستدامة، كما اقترح استحداث جائزة سادسة ضمن جوائز "السعودي الألماني الصحية" مخصصة للاستدامة والتحول الأخضر، نظرًا لأهميتها على المستويين القومي والدولي في تعزيز جودة وكفاءة المنظومة الصحية.

وفي ختام الحفل، وضمن إطار الاحتفاء بالقيادات المؤثرة في تطوير القطاع الصحي، كرّمت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الدكتور أحمد السبكي تقديرًا لدوره الريادي في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، كما تم تكريم الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، لجهوده البارزة كعضو لجنة تحكيم جائزة "السعودي الألماني الصحية" في نسختها الثالثة.