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النائب العام يستقبل نظيره السودانى لبحث سبل التعاون القضائى

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النائب العام يستقبل نظيره السودانى لبحث سبل التعاون القضائى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:23 مساءً - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.

وقد أعرب النائب العام عن ترحيبه بضيفه الكريم، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

وسبق اللقاء زيارة النائب العام السوداني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بجاهزية المعهد ودار الضيافة الملحق به لاستقبال أعضاء النيابة العامة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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