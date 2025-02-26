اللواء أركان حرب أسامة الجمال يلقي محاضرة عن التحديات المعاصرة وأثرها في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:27 مساءً - استضافت وزارة الأوقاف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ من فبراير ٢٠٢٥، السيد اللواء أركان حرب أسامة الجمال، المستشار لدى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، لإلقاء محاضرة بعنوان: "التحديات المعاصرة وأثرها في الأمن القومي"، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي الأمني والاستراتيجي لدى قياداتها ومنسوبيها.

وفي بداية محاضرته رحب السيد اللواء أسامة الجمال بالسادة الحضور، مقدمًا التحية والشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على إتاحته هذه الفرصة.

عُقدت المحاضرة بحضور قيادات الوزارة؛ إذ تناول فيها السيد اللواء أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية تبني استراتيجيات فعالة لمواجهتها.

وشهدت الفعالية تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بموضوع المحاضرة.

واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية تكامل الجهود المؤسسية في التصدي لهذه التحديات، وضرور التسلح بالوعي الرشيد؛ بما يعزز استقرار الوطن ويحافظ على مقدراته.