وزير الطيران المدني يفتتح مكتب و مركز العمليات المتكامل الجديد لشركة ”إيركايرو”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:27 مساءً - افتتح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المكتب و مركز العمليات المتكامل الجديد لشركة "إيركايرو" بمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي، حيث كان فى استقباله الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة إيركايرو.

حضر مراسم الافتتاح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التابعة للوزاره، ورؤساء قطاعات شركة إيركايرو وعدد من المديرين العموم، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني الرامية إلى تعزيز قدرات شركات الطيران منخفضة التكاليف، بما يدعم تكاملها مع الشركة الوطنية مصر للطيران، ويساهم في تعزيز القدرات التشغيلية والتسويقية، فضلاً عن دعم حركة السياحة والسفر الوافدة إلى مصر.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد الدكتور سامح الحفني أن تطوير الخدمات المقدمة للعملاء يمثل أولوية قصوى لدعم معدلات التشغيل، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في مؤشرات الحركة الجوية خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال استراتيجيات توسعية تركز على الاستخدام الأمثل للإمكانيات والموارد اللوجيستية المتاحة، وتطوير السياسات والبرامج السوقية بما يتناسب مع كثافة التشغيل الفعلي.

وأوضح وزير الطيران المدني أن شركة "إيركايرو"، بصفتها الذراع الاقتصادي منخفض التكاليف لقطاع الطيران المدني، تشهد نموًا ملحوظًا يساهم في جذب شرائح جديدة من المسافرين، وفتح أسواق سياحية متنوعة تدعم ركائز الاقتصاد القومي.

وأكد وزير الطيران المدني أن الوزارة تواصل مساندة شركات الطيران المصرية لتمكينها من المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المكتب الجديد سيسهم في تحسين كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أوضح أن هذه الخطوة تعكس قدرة شركه اير كايرو على مواكبة عمليات التطوير والتحديث المتواصلة بمطار القاهرة الدولي، مما يعزز من مكانة المطار كمحور إقليمي ودولي للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه ، قدم الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، شرحًا تفصيليًا حول إمكانيات المكتب الجديد، موضحًا أن المكتب يضم قسمًا للمبيعات يقدم خدماته يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، ويوفر خدمات الحجز وبيع التذاكر مع ضمان سهولة تعديل الحجوزات، وإبلاغ الركاب بأي تغييرات في مواعيد الرحلات لتحقيق تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة. كما تم تدشين مركز عمليات جوي متكامل يعمل على مدار الساعة لمتابعة تشغيل وتحركات الطائرات على مستوى الشبكة، وضمان جاهزيتها وصلاحيتها من خلال مراقبة أحوال الطقس بمختلف المطارات وإدارة التشغيل في الحالات الطارئة. ويُعد المركز حلقة وصل رئيسية بين مختلف قطاعات الشركة داخليًا وخارجيًا، حيث يتولى إعداد مخطط الرحلات وتحديد خطوط السير الجوي.

كما أشار إلى أن الشركة تسير وفقا لأهداف وخطط مدروسة بتوجيهات من الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إذ يتم تنفيذها على قدم وساق لتحقيق المستهدفات؛ حيث نجحت الشركة في نقل نحو 5 ملايين راكب عبر 42 ألف رحلة جوية وذلك خلال عام 2024،، مضيفًا بأن 42% من رحلات العام الماضي استحوذت عليها الوجهات الأوروبية، فيما كان نصيب الشرق الأوسط 37%، مشيرا إلى أنه من المقرر ضم 5 طائرات جديدة للأسطول خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تعمل حاليًّا من خلال 9 نقاط داخل مصر، عبر مطارات القاهرة الدولي والغردقة، مضيفًا بأن الشركة تغطي كافة أنحاء ألمانيا وأكثر من 75 وجهة دولية، منوهًا بأنه من المخطط الاستعانة بشركة استشارية دولية خلال العام الجاري لوضع استراتيجيات خاصة بتطوير إير كايرو.

ويأتي هذا التوسع في إطار خطة الشركة لتعزيز شبكة وجهاتها الدولية والإقليمية، وتقديم تجربة سفر متميزة وفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجال النقل الجوي، بما يلبي احتياجات السوق ويعزز من قدراتها التنافسية. وأشار شنن إلى أنه قد تم تخصيص مبنى بمهبط مطار القاهرة الدولي لاستيعاب العمالة الفنية وفرق الصيانة، بما يتيح لهم التواجد بالقرب من الطائرات في أرض المهبط ، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الخدمة الفنية وتحسين كفاءة التشغيل.

هذا ويتكون المبنى من طابقين ، وزادت أهميته عقب حصول الشركة على اعتماد هيئة الصيانة الذاتية 145 ECAR، مما دعم من قدرتها على إجراء أعمال الصيانة بكفاءة عالية ووفقًا لأعلى المعايير الدولية.

كما يساهم المبنى الجديد أيضا في دعم العمليات الفنية لشركة "إير كايرو" من خلال توفير بيئة عمل متكاملة للعمالة الفنية المسؤولة عن صيانة الطائرات بمطار القاهرة، بالإضافة إلى الفرق الفنية المتخصصة في متابعة حركة طائرات الشركة بجميع محطات الوصول والتعامل مع الأعطال المفاجئة بالخارج، بما يحقق الحد الأقصى من صلاحية الطائرات واستعدادها للقيام برحلاتها في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر ان شركة إيركايرو تأسست في عام 1999، وانطلقت أولى رحلاتها التجارية في أكتوبر 2003 برحلة من الغردقة إلى فرانكفورت. ويضم أسطول الشركة الحالي 37 طائرة تشمل: 6 طائرات ATR، و 3 طائرات Embraer E190، و18 طائرة من طراز إيرباص A320 Neo، و10 طائرات من طراز إيرباص A320 Ceo

هذا ومن المقرر أن تتسلم الشركة 5 طائرات إضافية من طراز إيرباص A320 Ceo خلال عام 2025، لاستبدال طائرتين قديمتين من الطراز نفسه، مما سيرفع إجمالي الأسطول إلى 40 طائرة بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وتقدم شركة " إيركايرو" خدماتها حاليًا 75 وجهة دولية و12 وجهة محلية، بإجمالي 425 رحلة أسبوعيًا، هذا وتستهدف الشركة ضمن استراتيجيتها للنمو المستدام في الأسواق الإقليمية والدولية، زيادة حجم أسطولها إلى نحو 80 طائرة، وتوسيع شبكة الوجهات إلى 114 وجهة دولية و15 وجهة محلية، بما يدعم جهود تنشيط حركة السياحة ويعزز مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني