رئيس وكالة الفضاء: نعمل حاليا على قمر صناعى يسمى سبينكس يرصد التغيرات المناخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:32 مساءً - كشف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تعمل حاليا على قمر صناعى سبينكس من طراز نانو سات وهو قمر معنى برصد الغلاف الجوى وتأثيرات التغيرات المناخية على الغلاف الجوى ومقرر الانتهاء منه خلال هذا العام.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الوكالة لإعلان تفاصيل أنشطة عمل الوكالة واستعدادات مؤتمر اسبيس أفريقيا، إلى أن هناك قمر آخر جارى العمل عليه وهو قمر التنمية الأفريقى ومقرر له أن يكون جاهز مع نهاية العام .

وتحدث الدكتور شريف صدقى عن برامج وكالة الفضاء لتدريب الأفارقة بالتعاون مع وكالة التنمية من أجل الشراكة حيث تم تدريب 71 مهندس من 34 دولة.

ولفت رئيس وكالة الفضاء إلى أن الوكالة بصدد إنشاء منطقة تكنولوجية داخل وكالة الفضاء المصرية كجزء من عمل الوكالة لتوطين صناعة الفضاء.