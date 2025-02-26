ملك الأردن يؤكد دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:31 مساءً - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في عمان، ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات، مُشددًا على أهمية عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي.

وأشار وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، كما أدان العاهل الأردني الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدًا دعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأشاد، بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدًا أنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وبحث اللقاء، الذي عقد في قصر بسمان الزاهر، فرص تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة في زيادة واستدامة التنسيق على مختلف الصعد، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي، وتأكيد عمق العلاقات الأخوية، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والمياه.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، عن تقديره لموقف الأردن، بقيادة العاهل الأردني، الداعم لجهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها.

وودع ملك الأردن في مطار ماركا، الرئيس السوري الانتقالي لدى مغادرته الأردن.