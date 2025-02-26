القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم للعام الهجرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:31 مساءً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1446هــ جاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى تحت قيادتكم الحكيمة باليمن والبركات .

وبهذه المناسبة الإيمانية المباركة يسعدنى أن أنقل إلى سيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذا الشهر المبارك ، وتأكيدهم على الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن نحو الغد المشرق ، مستلهمين القيم والمبادئ السامية لهذا الشهر الكريم فى الصبر وتحمل المشاق والتضحية فى سبيل المبدأ والعقيدة بكل الصدق والإخلاص وإنكار الذات ، مجددين العهد ببذل قصارى جهدهم والتضحية بالغالى والنفيس لتظل القوات المسلحة بقيادتكم المستنيرة الواعية الدرع الواقى والحصن المنيع لصون الوطن والحفاظ على مقدساته .

حفظكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها العظيم .

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1446هـــ .

كما أصدر الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .