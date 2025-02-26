النائب علي مهران: متابعة الرئيس السيسي إجراءات تطبيق حزم الحماية الاجتماعية يعكس التزامه بتخفيف الأعباء عن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:30 مساءً -

أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة الحكومة استعداداً لتطبيق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوليو المقبل.

وأكد مهران، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على دول عديدة.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن توجيهات السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعّال.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذه الحزم الجديدة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تحقيق المستهدفات المرجوة.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الدولة، تحت قيادة السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حققت تقدماً كبيراً في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ برامج متعددة مثل "تكافل وكرامة"، ورفع المعاشات، وزيادة الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجاً.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الحزم الجديدة تأتي استجابةً للتحديات الحالية وتتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستوى معيشة المواطنين.

وطالب عضو صحة الشيوخ، الحكومة وكافة الجهات المعنية إلى التعاون الوثيق لضمان تنفيذ هذه الحزم بكفاءة وشفافية، بما يضمن توجيه الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه، ويسهم في تحقيق التوازن المجتمعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.