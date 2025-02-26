وزيرا الزراعة في مصر وكوت ديفوار يبحثان التعاون في مجال الاسماك وتحسين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:29 مساءً - علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل اليوم سيدى توري وزير الموارد الحيوانية والسمكية الايفواري

بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وخلال الاجتماع رحب "فاروق" بالوزير الايفواري والوفد المرافق له مؤكدا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء الافارقة لتحقيق الأمن الغذائي مشيرا ان ذلك يأتي في إطار استيراتيجية الدولة المصرية ويلقى متابعة مستمرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الزراعة ان لدينا أكثر من عشرة آلاف عالم وباحث في المراكز والمعاهد التابعة للوزارة في جميع المجالات منها الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحسين السلالات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية مؤكدا على إستعداد مصر لتقديم الدعم الفني للاشقاء في كوت ديفوار وكذلك استقبال فرق عمل للتدريب في المراكز البحثية المصرية وايفاد خبراء لتدريبهم هناك في كل الأنشطة المرتبطة بالانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والخدمات البيطرية والامصال واللقاحات.

وقال فاروق إنه رغم التحديات التى تواجه الدولة المصرية من ندرة المياه الا أن مصر حققت إنجازات ضخمة في المجالات الزراعية بفضل اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتكنولوجيا الحديثة وتحسين السلالات لزيادة الانتاجية من اللحوم والالبان ومعدل التحول للثروة الحيوانية وبالتالي كان له أثر فعال في تقليل استيراد اللحوم من الخارج وزيادة الإنتاجية المحلية وتحقيق التوازن في الأسعار.

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة ان كل إمكانيات الوزارة في خدمة الاشقاء بكوت ديفوار ووجه بوضع آلية محددة وخطة عمل لتفعيل نقاط الاتفاق وتنفيذها على أرض الواقع

كما وجه بعقد لقاء بين المستثمرين المصريين من خلال السفارة الايفوارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لوضع خطة عمل ومتابعتها.

ومن جانبه أعرب وزير الثروة الحيوانية والسمكية الايفواري

عن سعادته بحفاوة الاستقبال ورؤية الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الاخيرة ليس فقط في مجال الزراعة ولكن كل المجالات مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار.

وأضاف ان مصر أيضا لديها تجربة تحتذى للدول في مجال محاربة الإرهاب مؤكدا أن مصر لديها الكثير من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مجال الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكى والأمن الغذائي.

وقال الوزير الايفواري انه يمكن توقيع مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين وأضاف ان بلاده على إستعداد لتخصيص قطعة أرض لمصر لإنشاء مزراعة مشتركة للثروة الحيوانية إرشادية بحثية مرحبا بالمستثمرين المصريين والاستفادة بالحوافز التي تمنحها دولته للمستثمرين الأجانب مشيرا إلى مكانة مصر الكبيرة لديهم.

الوزير الايفواري وجه الدعوة لوزير الزراعة المصري لحضور المعرض الزراعي الذي تنظمه بلاده والمزمع عقده في ابريل القادم مشيرا إلى أن مصر سوف تكون ضيف شرف المعرض.

حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسفير ألبير دولى سفير كوت ديفوار بالقاهرة وبعض قيادات الوزارتين واعضاء السفارة الايفوارية.