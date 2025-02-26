نائب وزير الصحة: الوزارة حريصة على دعم المبادرات التي تساهم في تطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:29 مساءً - نائب وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية قادرة على تحقيق الاستدامة

أكد الدكتورعمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، حرص وزارة الصحة حريصة على دعم المبادرات التي تساهم في تطوير الرعاية الصحية في مصر، والعمل على تحسين صحة المواطنين، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عمرو قنديل، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال حفل توزيع جوائز مسابقة السعودي الألماني الصحية في نسخته الثالثة، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، وعدد من القيادات البارزة في مجال الرعاية الصحية، تحت رعاية وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الوطنية للتدريب.

استهل الدكتور عمرو قنديل، كلمته بالشكر لجميع القائمين على الاحتفالية، مضيفا إن هذه المسابقة تمثل مبادرة رائدة تساهم في تكريم المتميزين في القطاع الصحي، وتشجع على الابتكار والإبداع في مجال الرعاية الصحية في مصر، مشددا على أن وزارة الصحة تولي اهتماما بالغا بتطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة مصر 2030

واشار نائب الوزير، إلى أن وزارة الصحة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية متميزة، مشيرا إلى أن السعودي الألماني شريك استراتيجي في تحقيق هذا الهدف، مشيدا بجهود السعودي الألماني في تطوير الرعاية الصحية، وموكدا اهتمام الوزارة بتنمية قدرات ومهارات العاملين والاستثمار في تقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، لضمان وصول الخدمات لكافة المواطنين.

وقال نائب الوزير، إن هذه المسابقة تساهم في تعزيز ثقافة الجودة والابتكار في القطاع الصحي، وتشجع المؤسسات الصحية على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، قائلا "إننا نعيش في عصر يتسم بالتحديات الصحية المتزايدة، مما يتطلب منا جميعاً العمل بجد واجتهاد لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ومن جانبها أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ورئيس لجنة تحكيم الجائزة، بأنشطة وإسهامات السعودي الألماني في القطاع الصحي، مؤكدةً أن الأكاديمية تحرص على دعم القدرات الإبداعية والاستثمار في العنصر البشري مما يساهم في خلق نماذج قيادية ناجحة تساعد على دفع عجلة التقدم بمصر.

ومن جانبه اكد الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية وقادرة على تحقيق الاستدامة، وأن هذه الجائزة تمثل حافز للعاملين في القطاع الصحي لتقديم أفضل ما لديهم، والسعي دائماً إلى التميز والابتكار.

ومن جانبه اشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن هذه الجائزة تعد مبادرة قيمة تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة في مجال الرعاية الصحية، وتدعم جهود الدولة في توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين.

ومن جانبه اكد الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية أن الخبرة المصرية لها مكانة مشرفة في مجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن مشاركة المستشفيات الجامعية في هذه الجائزة يعكس حرصها على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع القطاع الخاص، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه اعرب الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية لمصر وشمال أفريقيا، عن شكره وتقديره للقطاعات المشاركة في الحفل، وللسادة الحضور على كلماتهم المشجعة، مؤكداً على التزام السعودي الالماني بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، مضيفا "نحن في السعودي الألماني نؤمن بأهمية تكريم المتميزين في القطاع الصحي، وتشجيع الابتكار والإبداع وهذه الجائزة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتساهم في تطوير الرعاية الصحية في مصر ونحن ملتزمون بالسعي دائماً إلى التميز والابتكار" موكدا أنه من الضروري أن يتمتع كل المصريين بالحق في حياة صحية سليمة وآمنة من خلال نظام صحي متكامل دون تمييز.