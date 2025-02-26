رئيس هيئة الرعاية الصحية: بدء التشغيل التجريبي لمبنى الطوارئ والرعايات المركزة بمجمع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبنى الطوارئ والرعايات المركزة صرح طبي متكامل مجهز وفق أحدث النظم العالمية باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه

رئيس هيئة الرعاية الصحية: قسم الطوارئ مجهز بأحدث التقنيات لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الفورية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: وحدات حديثي الولادة تضم أحدث الحضّانات الطبية لرعاية المواليد وفق أعلى المعايير

رئيس هيئة الرعاية الصحية: غرف الإقامة الطبية توفر بيئة علاجية متكاملة تضمن راحة المرضى وسرعة تعافيهم

رئيس هيئة الرعاية الصحية: قسم الرعايات المركزة يضم أكثر من 40 سريرًا مجهزًا بأحدث التقنيات لضمان أعلى مستويات الرعاية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: متابعة دقيقة ومستمرة للتشغيل التجريبي لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل الافتتاح الرسمي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: استثمارات ضخمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الأقصر وتحقيق رؤية الدولة في الرعاية الصحية الشاملة

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء التشغيل التجريبي لمبنى الطوارئ والرعايات المركزة بمجمع الأقصر الطبي الدولي، التابع للهيئة بمحافظة الأقصر، في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاحه الرسمي قريبًا.

وأكد، أن هذا المبنى يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الأقصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز جاهزية المنشآت الطبية بأعلى المعايير، لتقديم خدمات طبية متكاملة ترتقي إلى المستوى العالمي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مبنى الطوارئ والرعايات المركزة بمجمع الأقصر الطبي الدولي يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا يضم أحدث التجهيزات الطبية لخدمة الحالات الطارئة والحرجة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية دقيقة ومتكاملة، ويضم المبنى أقسام الطوارئ والعناية المركزة ووحدات حديثي الولادة وأقسام الإقامة الطبية، مما يجعله أحد أكبر وأحدث المنشآت الطبية المجهزة لاستقبال جميع الحالات المرضية بكفاءة عالية، وذلك باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن قسم الطوارئ داخل المبنى تم تجهيزه بأحدث النظم والتقنيات لاستقبال الحالات الحرجة والطوارئ الطبية على مدار الساعة، ويضم 10 مناطق للفرز الطبي السريع، بالإضافة إلى غرف للفحص السريري وغرف للعزل، إلى جانب غرف متخصصة لملاحظة المرضى، تشمل 3 غرف لملاحظة الأطفال، و3 غرف لملاحظة الذكور، و3 غرف لملاحظة الإناث، مما يضمن تقديم خدمات الطوارئ بشكل سريع ومنظم، كما يشمل القسم وحدات متخصصة مثل غرف العمليات الصغرى، وغرف التجبير، وغرف الأشعة السينية، وغرف إنعاش القلب والرئة، ووحدات متقدمة للعناية بالحالات الحرجة، بالإضافة إلى منطقة خاصة لاستقبال حالات إصابات الرأس والعظام، لضمان التدخل الفوري وإنقاذ الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المبنى يضم وحدات متطورة لرعاية الأطفال حديثي الولادة، حيث تم تجهيز قسم حديثي الولادة (NICU) بصالتين للحضانات بسعة 16 حضانة، بالإضافة إلى غرف عزل مخصصة لحالات الأطفال الأكثر احتياجًا للرعاية الطبية الدقيقة، فضلًا عن غرفة مخصصة للحالات الخاصة مجهزة بسرير طبي حديث، مما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة لرعاية الأطفال حديثي الولادة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المبنى يضم قسمًا للإقامة الطبية يهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والعناية للمرضى، حيث يشمل 15 غرفة إقامة مزدوجة بسعة إجمالية 30 سريرًا، بالإضافة إلى غرفتين للعزل الطبي وغرفة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية شاملة لجميع الفئات المرضية، كما تم تجهيز الغرف بمرافق متطورة تضمن راحة المرضى وسهولة تلقيهم للعلاج في بيئة طبية متكاملة.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مبنى الطوارئ والرعايات المركزة يحتوي على قسم رعاية مركزة متكامل يضم أكثر من 40 سريرًا للعناية المركزة، منها 4 غرف عزل مجهزة بالكامل، و5 صالات للعناية المركزة، بسعة 30 سريرًا، بالإضافة إلى 3 صالات أخرى بسعة 9 أسرّة، مما يجعله من أكبر أقسام العناية المركزة في صعيد مصر، كما يضم القسم وحدة أشعة متكاملة تساعد على التشخيص الفوري للحالات الحرجة، لضمان تقديم الرعاية الطبية بأعلى مستويات الدقة والجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تجهيز المبنى تم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، ما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة ، وقد تم تصميم المبنى ليعمل بنظام متكامل يضمن سهولة تنقل المرضى بين الأقسام المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث أنظمة مكافحة العدوى، لضمان سلامة المرضى والفريق الطبي على حد سواء، كما تم تخصيص مساحات خاصة لتقديم الخدمات الطبية المساعدة، بما يشمل بنك الدم المجهز بوحدتين متطورتين، ووحدات الأشعة الحديثة، والمختبرات الطبية المتكاملة، مما يتيح تقديم رعاية طبية دقيقة ومتقدمة لجميع الحالات المرضية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن بدء التشغيل التجريبي للمبنى يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير منظومة الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية قبل الافتتاح الرسمي، وأضاف أن هذا الصرح الطبي يعد نموذجًا متقدمًا للمستشفيات المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الطبية، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى وضمان سرعة ودقة التدخلات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التشغيل التجريبي للمبنى يخضع لمتابعة دقيقة من قيادات الهيئة لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجودة قبل الافتتاح الرسمي، ويتم الإشراف على عمليات التشغيل من قبل الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، والدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد العقبي، مدير المجمع، إلى جانب عدد من قيادات ومديري الإدارات بفرع الهيئة، لضمان جاهزية جميع الوحدات الطبية وتقديم الخدمات الصحية بأعلى كفاءة وجودة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي يعد أحد الصروح الطبية الكبرى التي أنشأتها الدولة في إطار استراتيجيتها لدعم القطاع الصحي، باستثمارات ضخمة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة لأهالي محافظة الأقصر، باعتبارها أولى المحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الصعيد، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية.