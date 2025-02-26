«الجيزة» تتسلم 5 أطنان لحوم من «صكوك إطعام الأوقاف» لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:32 مساءً - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تسلم كمية قدرها ٥ طن لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام " من وزارة الاوقاف وذلك لتوزيعها علي الاسر الاولي بالرعاية بمحافظة الجيزة .

وأكد المحافظ على أنه سيتم البدء في توزيع اللحوم من خلال لجنة مشكلة من المحافظة ومديريتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي للإشراف على توزيعها وتسلمها للمستفيدين بالأحياء والمراكز والمدن بواقع كشوف كل جهة والخاصة بالأسر الاولي بالرعاية .

وثمن محافظ الجيزة جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الاطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وللجهود الدائمة لتوفير إحتياجات المواطنين والدفع عن كاهلهم قبيل شهر رمضان الكريم .

من جانبه تقدم مدير مديرية الأوقاف بالشكر لمحافظ الجيزة على توجيهاته لمختلف أجهزة المحافظة للتعاون مع المديرية وتسهيل مهامها خلال تسلم وتوزيع الصكوك على مدار العام.

حضر الفاعلية السادة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام للمحافظة و محمد مرعى السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف و إمام فوزى مدير مديرية التضامن.