توفيق اكليمندس: خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا حققت مصالح أمريكية بامتياز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:36 صباحاً - قال الدكتور توفيق اكليمندس، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا، رغم ما يثار عنها أنها الأكثر سخاء لعقود، إلا انها حققت مصالح امريكية بامتياز، موضحا ان خطط اعادة الإعمار ليست مجانية، في إشارة إلى إعادة إعمار غزة.

واضاف، في كلمته امام مؤتمر غزة ومستقبل السلام في الشرق الأوسط، ان خطة مارشال اعادت تشكيل الأنظمة الاقتصادية الاوروبية بما يخدم واشنطن، وربطه بها، موضحا انه أطلق عليها الأنانية الذكية.

وفي البوسنة، قال اكليمندس، ظهرت معضلة تعدد الجهات وتضارب المصالح بين القوى المانحة، موضحا ان اهم متطلبات اعادة الإعمار تتمثل في تحديد حجم الدمار، وهو ما تسعى الدول المانحة إلى التقليل منه من اجل تخفيض حجم الدعم.